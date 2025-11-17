News

So sehen Link und Zelda im neuen Film aus

Autor-Bild
Von
|

Die Dreharbeiten zum neuen Zelda-Film laufen und letzte Woche gab es das erste Material vom Set – allerdings nicht gewollt, sondern als Leak. Sowas sieht man bei Filmstudios nicht gerne, da sich diese Bilder vorher in die Köpfe einbrennen.

Daher hat Nintendo direkt zum Start in die neue Woche reagiert und die ersten drei Bilder veröffentlicht. Wir sehen Link, Zelda und beide zusammen. Zelda wird von Bo Bragason und Link von Benjamin Evan Ainsworth gespielt, das ist bekannt.

Der Film wird jedoch noch eine ganze Weile auf sich warten lassen, denn er kommt erst im Mai 2027 in die Kinos. Die heutigen Bilder waren so sicher nicht geplant, mit einem Trailer rechne ich daher nicht so schnell, sondern eher erst Ende 2026.

James Bond 007 Amazon Prime Video Header

James Bond: Der nächste 007-Film steht wohl vor einem Problem

In der Geschichte der Bond-Filme gab es noch nie einen so endgültigen Tod, wie im Finale mit Daniel Craig von…

16. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / So sehen Link und Zelda im neuen Film aus
Weitere Neuigkeiten
Wow Sky Logo Header
Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im Dezember 2025
in News
Congstar
congstar Black Friday 2025 ist offiziell
in Tarife
Mobiflip Header Logo
Black Weeks: mobiFlip Plus dauerhaft günstiger
in Internes | Update
Remote Fernbedienung
ZDF beendet SD-Ausstrahlung
in News
Whatsapp Logo Icon 2021 Header
WhatsApp steht vor einer gewaltigen Veränderung
in Social
The Game Awards Header
The Game Awards: Die „besten“ Spiele 2025
in Gaming
Samsung Galaxy Buds 4 Pro: Das ist der neue Top-Kopfhörer für 2026
in Audio
Nio Elektro Auto Laden 2024 Header
Elektroautos: „Es benötigt keine großen Akkus und sehr lange Reichweite“
in Mobilität
Der Ford Focus ist jetzt offiziell Geschichte
in Mobilität
Mazda Cx6e Header
Das erste „echte“ Elektroauto von Mazda steht an
in Mobilität