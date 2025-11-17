So sehen Link und Zelda im neuen Film aus

Die Dreharbeiten zum neuen Zelda-Film laufen und letzte Woche gab es das erste Material vom Set – allerdings nicht gewollt, sondern als Leak. Sowas sieht man bei Filmstudios nicht gerne, da sich diese Bilder vorher in die Köpfe einbrennen.

Daher hat Nintendo direkt zum Start in die neue Woche reagiert und die ersten drei Bilder veröffentlicht. Wir sehen Link, Zelda und beide zusammen. Zelda wird von Bo Bragason und Link von Benjamin Evan Ainsworth gespielt, das ist bekannt.

Der Film wird jedoch noch eine ganze Weile auf sich warten lassen, denn er kommt erst im Mai 2027 in die Kinos. Die heutigen Bilder waren so sicher nicht geplant, mit einem Trailer rechne ich daher nicht so schnell, sondern eher erst Ende 2026.