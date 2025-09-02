Audi: So sieht das Design der Zukunft aus

Audi wird heute ein neues Konzept vorstellen, welches das Highlight für die IAA in der kommenden Woche sein soll. Das Konzept nennt sich wohl „Audi TT Moment 2.0“ und die Bezeichnung ist ein klarer Hinweis, in welche Richtung es hier geht.

Diese Woche gab es schon ein erstes Bild von der Seite und jetzt sind weitere Bilder im Netz aufgetaucht, die uns das futuristische Design von Audi, welches mit einigen Retro-Elementen daher kommt, etwas genauer und auch im Detail zeigt.

Über Design kann man nicht streiten, sowas ist sehr subjektiv, aber ich finde das gar nicht so schlecht. Nur die Front geht für mich nicht, diese sieht zu übertrieben aus. Was aber vielleicht gewollt ist, denn es ist immerhin ein „radikales“ Konzept.

Basis könnte die elektrische Plattform von Porsche sein, die mit dem Mission R in Zukunft (sollte eigentlich 2025 kommen) einen elektrischen 718er planen. Audi bedient sich oft bei Porsche für Modelle, es wäre also durchaus denkbar, dass wir irgendwann sowas wie einen elektrischen Audi TT oder Audi R8 bekommen werden.