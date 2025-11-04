So sieht der elektrische Renault Twingo aus

Mobilität

Renault möchte 2026 einen elektrischen Twingo auf den Markt bringen und die Weltpremiere ist für den 6. November vorgesehen, also diese Woche. Doch ihr müsst nicht mehr bis Donnerstag warten, denn es gibt bereits die ersten Bilder.

Autocar hat diese heute einfach so vorab veröffentlicht und hier sieht man, dass sich die finale Serienversion sehr stark am Konzept orientiert. So sieht also die Konkurrenz für den VW ID.1 bzw. VW ID Up aus, der aber eben erst 2027 kommt.

Technische Details gibt es laut Quelle noch nicht, aber es soll wohl ein Renault 5 mit etwas schlechterer Ausstattung sein. Und der elektrische Renault Twingo wird wohl die Basis für den ganz neuen Dacia Spring, der ebenfalls nächstes Jahr ansteht.

