Mobilität

In China startet die Zukunft der Elektromobilität

Autor-Bild
Von
Google News
| 2 Kommentare

BYD hat in den letzten Wochen viele neue „Flash Charger“ der zweiten Generation aufgebaut und möchte bis Ende des Jahres rund 20.000 Ladepunkte in Betrieb nehmen. Die Besonderheit: Laden mit bis zu 1.500 kW. Ja, das ist keine 0 zu viel.

Während man bei uns an vielen Ladestandorten noch mit 150 kW laden kann und so langsam 300 kW verbreitet sind, ist man in China schon weiter. Doch wozu? Für die neue „Blade Battery“, in Kombination dauert das Laden nicht länger als Tanken.

Einmal Vollladen in unter 10 Minuten

Akkus mit über 100 kWh werden damit in knapp 5 Minuten (hängt vom jeweiligen Modell bei BYD ab) von 10 auf 70 Prozent geladen. Und 97 Prozent erreicht man in unter 10 Minuten. Warum nicht 100 Prozent? Laut BYD lässt man etwas Luft für die Rekuperation, was Sinn ergibt, und 3 Prozent sind auch nicht so entscheidend.

In Zukunft soll an zentralen Orten in China etwa alle 100 km so eine Ladestation aufgebaut werden, aber natürlich wird die neue Technik vorerst nur ein den extrem teuren Elektroautos des Konzerns zu finden sein. Das ist also noch keine Technik für den Massenmarkt – noch nicht. Neue Technik wandert aber später „nach unten“.

Interessant ist, dass dieser Fortschritt nicht bei der Automobilbranche in Europa entsteht und der VW-Konzern solche Ladestationen in Deutschland aufbaut und so eine Akkutechnologie für Porsche entwickelt hat, nein, die Zukunft liegt in China.

BMW i3 kommt: Datum für den elektrischen 3er steht

BMW hat sich in den letzten Wochen auf die Produktion des neuen i3 vorbereitet und bringt nach dem ganz neuen…

5. März 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. VW-fan 🏅
    sagt am

    Schon krass was da geht. Und bei uns gibt es noch Leute die ernsthaft glauben der Verbrenner hat einen Zukunft. Da kann man nur den Kopf schütteln.

    Antworten
    1. cby ☀️
      sagt am zu VW-fan ⇡

      Das kommt drauf an wie weit man in die Zukunft schaut. In den nächsten Jahren hat weiterhin der Verbrenner die größere Zukunft. In 10 Jahren mag es definitiv anders aussehen.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / In China startet die Zukunft der Elektromobilität
Weitere Neuigkeiten
Vivid überschreitet 100.000 KMU-Kunden und erweitert Treasury-Angebot
in Fintech
Firefox „Nova“: Mozilla plant modernisierte Benutzeroberfläche mit optionalen Designmodi
in Software
Parallels Desktop: MacBook-Neo-Kompatibilität noch nicht bestätigt
in Software
Die PlayStation 6 kommt „Ende 2027 oder Anfang 2028“
in Gaming
MacBook Neo: Apple äußert sich zum Namen
in Computer
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix kauft KI-Unternehmen von Ben Affleck
in Dienste
The Boys Homelander
The Boys: Das große Finale bei Amazon Prime Video
in Unterhaltung
Xbox Logo Header 2025
Projekt „Helix“: Microsoft kündigt die neue Xbox an
in Gaming
Marathon startet: Sony hofft
in Gaming
Abenteuershow „THE RACE“ startet Staffel 3 ab 8. März auf Joyn
in Unterhaltung