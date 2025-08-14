Sonderpreis Baumarkt führt digitale Kassenbelege ein

Der „Sonderpreis Baumarkt“ bietet ab sofort in seinen über 350 Filialen digitale Kassenbelege an. Die Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit mit anybill und dem Kassensystempartner euroSUITE (Zucchetti Germany GmbH).

Kunden können den Beleg direkt an der Kasse per QR-Code vom Kundendisplay abrufen oder über die „Macher-App“ speichern. Der digitale Beleg steht allen Kunden zur Verfügung – unabhängig davon, ob sie die App nutzen bzw. ob sie ein Kundenkonto haben.

Der digitale Bon kann nach dem Scannen als PDF gespeichert oder per E-Mail verschickt werden. Kunden können grundsätzlich weiterhin wählen, ob sie den digitalen Beleg oder einen klassischen Papierbeleg erhalten möchten.

Technisch wurde die Funktion über das Kassensystem euroSUITE integriert. Im Zuge der Einführung erhielten alle Mitarbeitenden Schulungen und Informationen über das Intranet, um einen reibungslosen Ablauf in den Filialen zu gewährleisten.