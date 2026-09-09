Sonos 27 startet: Eine ganz neue Strategie bei der Software

Keine Sorge, bei Sonos hat man nicht schon wieder übereilt eine Software auf den Markt gebracht, die kaum getestet wurde und bei der man sich nichts dachte. Mit Sonos 27 gibt es aber dennoch einen Neustart, der hier sehr schnell erklärt ist.

Die großen Software-Updates geht Sonos jetzt ähnlich wie Apple an, sie kommen einmal im Jahr und sie heißen wie das darauffolgende Jahr. Was bei Apple also iOS 27 ist, ist bei Sonos jetzt Sonos 27. Und das wird ab heute langsam für alle verteilt.

Angekündigt wurde dieser Schritt übrigens vor ein paar Tagen mit zwei neuen Ultra-Produkten, die bei Sonos 27 sehr wichtig sind. Aber es gibt mehr, wie die KI-Steuerung, eine überarbeitete App und besseres Multiroom. Sonos hat Sonos 27 eine schöne und übersichtliche Webseite (auf Deutsch) spendiert, die alles zeigt.

Sonos 27 wird für alle S2-Produkte verteilt, aber natürlich sind nicht alle Funktionen auf allen Produkten verfügbar. S2 ist also die „Basis“, das ändert sich nicht, aber die neuen Funktionen werden ab sofort als großes Update vorgestellt. 2027 kommt also Sonos 28 als Update, 2028 werden wir dann Sonos 29 sehen und so weiter.

Klare Bezeichnung, eine guter Übersicht mit eigener Webseite, passend zum Start der neuen Produkte, der neue CEO orientiert sich hier an Apple (was ein Lob ist).

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