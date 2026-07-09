Sonos Ace 2: Neuer Kopfhörer dürfte 2026 kommen

Sonos brachte vor zwei Jahren den Ace auf den Markt, den ersten Kopfhörer der Marke. Mir hat dieser nicht nur damals sehr gut gefallen, ich nutze ihn bis heute in meinem Setup und vor allem am TV in Kombination mit der Soundbar von Sonos.

Doch der Kopfhörer kam wohl nicht so gut an, was sicher auch am hohen Preis von 500 Euro lag. Mittlerweile bekommt man den Sonos Ace für unter 300 Euro, was ich fair für dieses Modell finde, aber vielleicht sollte man noch ein bisschen warten.

Sonos Ace 2 könnte 2026 kommen

Laut Bloomberg ist eine zweite Generation des Sonos Ace in Entwicklung, die Teil der kurzfristigen Roadmap sei, also bald kommen dürfte. Womöglich ja noch im zweiten Halbjahr und pünktlich zum Weihnachtsgeschäft. Details haben wir keine, aber ich befürchte, dass ein Sonos Ace 2 das alte Problem wiederholen könnte.

Selbst wenn er besser klingt und das ANC besser ist, beides ist beim aktuellen Ace sehr gut und mit Blick auf die Preisentwicklung wird eine zweite Generation nicht nur besser, sondern sicher auch teurer sein. Die 500 Euro dürften gesetzt sein, in der heutigen Zeit eher mehr. Damit wird es ein Sonos Ace 2 sehr schwer haben.

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