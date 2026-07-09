Sonos will mehr „außergewöhnliche“ Produkte entwickeln

Tom Conrad, der Sonos seit einigen Monaten leitet, hat das Team weiter verkleinert, wie Bloomberg berichtet, vor allem im oberen Management mussten viele gehen, die vorher lange Zeit bei Sonos arbeiteten, teilweise weit über ein Jahrzehnt.

Intern stellen sich einige die Frage, wie man mit dem bestehenden Team noch weiter innovative Produkte entwickeln möchte, aber für den Chef von Sonos war dieser Schritt notwendig, um Sonos flexibler für die Zukunft zu positionieren.

Sonos: Mehr Produkte in kürzerer Zeit

Es soll wieder mehr Produkte geben, sie sollen „außergewöhnlich“ sein, man will weniger Zeit in Konferenzräumen mit dem Management verbringen und Sonos will Entscheidungen in Zukunft schneller treffen. Sonos stellt sich intern neu auf.

Doch die Kritik der Mitarbeiter sei laut Quelle, dass das alles nur große Worte für Sparmaßnahmen seien, es wurden wichtige Stellen gestrichen, um neue Sonos-Produkte zu entwickeln. Man befürchtet, dass Sonos damit langsamer wird.

Chris Kallai, Chef der Produktentwicklung, der vorerst noch bei Sonos bleibt, sich aber laut Quelle umschaut, ist aktuell sehr unzufrieden. Die Zeit wird zeigen, ob der Plan von Tom Conrad aufgeht, aber Sonos ist nicht das einzige Unternehmen, was sich aus einer Krise herauskämpfen und gleichzeitig massiv einsparen möchte.

Eine Kombination, die nur selten gelingt.

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