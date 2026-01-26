Sony plant wohl PlayStation-Event im Februar

Gaming

Neues Jahr, neue Gaming-Events, und laut NateTheHate, einer zuverlässigen (er ist bei Reddit sogar zum zuverlässigsten Leaker gewählt worden) Quelle, wird Sony im Februar eine State of Play abhalten. Details zum Event nannte er leider noch nicht.

Eine State of Play kann alles bedeuten, es gab schon kleine Ausgaben, die schlecht waren, es gab große Ausgaben, die fast einem PlayStation Showcase ähnelten, und es gab Ausgaben für einzelne Spiele. Wir wissen nicht, was Sony im Februar plant.

Ich hoffe, dass Sony ein bisschen über die Roadmap für 2026 spricht, wobei ich nicht glaube, dass abgesehen von Saros und Wolverine noch mehr kommt, denn man wird sich voll auf GTA 6 im Herbst verlassen. Doch das reicht für 2025 aus und wenn wir mehr zu diesen beiden Spielen erfahren, würde mich das schon reichen.

