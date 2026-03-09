Gaming

Sony testet neue Preisgestaltung im PlayStation Store

Autor-Bild
Von
Google News
|

Sony scheint einen A/B-Test im PlayStation Store gestartet zu haben, bei dem man unterschiedliche Preise bei unterschiedlichen Nutzern testet. Zum Beispiel mit bis zu 5 Prozent Rabatt für Person A und mit bis zu 15 Prozent Rabatt für Person B.

Sowas ist nicht unüblich und oftmals werden Preise in Online Shops auch anhand der Region und des Gerätes festgemacht, mit dem ihr diesen besucht, bisher gibt es sowas aber nicht im PlayStation Store (und keinem anderen Gaming Store).

Entdeckt wurde das von PSPrices, Sony scheint das in über 60 Regionen und mit über 150 Spielen zu testen. Sony hat sich bisher aber nicht von offizieller Seite zu diesem Schritt geäußert, es ist also unklar, ob man das wirklich einführen wird.

Xbox 2024 Header

Neue Xbox ist „sehr teuer“ und „kommt ohne Exklusivspiele“

Microsoft kündigte letzte Woche mit Projekt „Helix“ die neue Xbox offiziell an, im Laufe der Woche (im Rahmen der GDC…

9. März 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Sony testet neue Preisgestaltung im PlayStation Store
Weitere Neuigkeiten
IKEA GRILLPLATS: Matter-Steckdose mit detaillierter Energiemessung im Überblick
in Smart Home
Mehr alt statt ganz neu: Apple baut Portfolio deutlich stärker aus
in News
Tesla Model 3 2021 Reifen
Elektroautos lösen das Feinstaub-Problem nicht – Forscher messen gefährlichen Reifenabrieb
in Mobilität
Apple Homepod Display
Das Apple „HomePad“ kommt später als erwartet
in Smart Home
Xbox 2024 Header
Neue Xbox ist „sehr teuer“ und „kommt ohne Exklusivspiele“
in Gaming
Porsche im großen Wandel: Ab jetzt gibt man „Vollgas“
in Mobilität
VW Golf 9 kommt: Volkswagen plant ein ganz neues Elektroauto
in Mobilität
Apple Event September 2021 Header
Apple plant wohl iPhone Ultra, AirPods Ultra und MacBook Ultra
in News
Hyundai führt neue Update-Funktion für aktuelle Modelle ein
in Mobilität
Mein Tipp der Woche: Resident Evil Requiem
in Kommentar