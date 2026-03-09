Sony testet neue Preisgestaltung im PlayStation Store

Sony scheint einen A/B-Test im PlayStation Store gestartet zu haben, bei dem man unterschiedliche Preise bei unterschiedlichen Nutzern testet. Zum Beispiel mit bis zu 5 Prozent Rabatt für Person A und mit bis zu 15 Prozent Rabatt für Person B.

Sowas ist nicht unüblich und oftmals werden Preise in Online Shops auch anhand der Region und des Gerätes festgemacht, mit dem ihr diesen besucht, bisher gibt es sowas aber nicht im PlayStation Store (und keinem anderen Gaming Store).

Entdeckt wurde das von PSPrices, Sony scheint das in über 60 Regionen und mit über 150 Spielen zu testen. Sony hat sich bisher aber nicht von offizieller Seite zu diesem Schritt geäußert, es ist also unklar, ob man das wirklich einführen wird.