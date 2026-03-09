Neue Xbox ist „sehr teuer“ und „kommt ohne Exklusivspiele“

Gaming

Microsoft kündigte letzte Woche mit Projekt „Helix“ die neue Xbox offiziell an, im Laufe der Woche (im Rahmen der GDC 2026) wird es wohl weitere Details geben.

Laut SneakerSo, einer bekannten Quelle im Gamingbereich, wird die neue Xbox vor allem „sehr teuer“ und für eine kleinere Nische entwickelt. Es wird mit der neuen Box keine reinen Xbox-Spiele mehr geben, denn Basis ist ganz normal Windows.

Eine wirklich native Xbox ist Geschichte, so die Quelle, Entwickler entwickeln ihre Spiele für den Windows Store, und optimieren sie dann eben für diese spezielle Hardware. Man wird aber ganz normal auf alte Xbox-Spiele zugreifen können.

Xbox: Das Ende der Exklusivspiele

Was man nicht mehr sehen wird, sind Exklusivspiele, denn diese „wird es definitiv nicht mehr geben“. Am Ende ist das also ein spezieller Windows PC mit Xbox-Logo, es steht im Raum, dass auch andere Partner eigene Hardware bringen könnten.

Funfact: Projekt „Helix“ macht schon seit 2016 die Runde, damals berichtete Jason Schreier (noch bei Kotaku), dass die Xbox und Windows verschmelzen sollen. Die Idee ist also über ein Jahrzehnt alt und keine spontane Reaktion von Microsoft.

Ich glaube weiterhin, dass das ein Fehler ist, denn eine Plattform mit einem Store ist lukrativer, als ein Lineup an Spielen als Publisher. Falls Microsoft also die Hardware verliert, was mit einem so offenen Ansatz wahrscheinlicher wird, wäre man wieder abhängig von anderen Plattformen. Für einen Kurswechsel ist es jetzt aber zu spät.

