Sony WF-1000XM6: So sieht der neue Kopfhörer aus

Sony hat für 2026 einen neuen Flaggschiff-In-Ear-Kopfhörer geplant, der neue WF-1000XM6 steht im Februar an. Es gab schon einige Leaks und Details, bisher war aber noch nicht klar, wie die neue Generation aussieht.

Jetzt sind die ersten Bilder dank Online-Händlern im Netz aufgetaucht und dort sieht man, dass Sony die Optik mal wieder überarbeitet hat. Sowohl Kopfhörer als auch Case sehen anders als beim Vorgänger aus.

So richtig viele (neue) Details gibt es mit diesem Leak nicht, der Eintrag wurde auch schon wieder entfernt (dürfte also echt sein). Lange wird es aber wohl nicht mehr dauern, bis Sony den WF-1000XM6 vorstellt.