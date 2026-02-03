Audio

Sony WF-1000XM6: So sieht der neue Kopfhörer aus

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare

Sony hat für 2026 einen neuen Flaggschiff-In-Ear-Kopfhörer geplant, der neue WF-1000XM6 steht im Februar an. Es gab schon einige Leaks und Details, bisher war aber noch nicht klar, wie die neue Generation aussieht.

Jetzt sind die ersten Bilder dank Online-Händlern im Netz aufgetaucht und dort sieht man, dass Sony die Optik mal wieder überarbeitet hat. Sowohl Kopfhörer als auch Case sehen anders als beim Vorgänger aus.

So richtig viele (neue) Details gibt es mit diesem Leak nicht, der Eintrag wurde auch schon wieder entfernt (dürfte also echt sein). Lange wird es aber wohl nicht mehr dauern, bis Sony den WF-1000XM6 vorstellt.


Fehler melden2 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Spiritogre 🎖
    sagt am

    Mich irritiert bei diesen Überschriften immer der Begriff „Kopfhörer“, das lese ich öfter, und dann geht es aber um Buds und nicht Kopfhörer. Für mich sind das völlig verschiedene Dinge.

    Antworten
    1. Robert 💎
      sagt am zu Spiritogre ⇡

      Das ist dann allerdings nur für dich so, denn die Definition sagt ganz klar, dass Kopfhörer an oder in den Ohren getragen werden können. Ist ja auch logisch?!

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Audio / Sony WF-1000XM6: So sieht der neue Kopfhörer aus
Weitere Neuigkeiten
Tarif Deal Sale
Drillisch startet neue Tarife – BIGSIM, sim24 und unlimited24 mit den besten Deals
in Tarife
Ice 4 Baureihe 412
DB Navigator erhält Passkey-Funktion
in Mobilität
Apple denkt über noch ein ganz neues iPhone nach
in Smartphones
Nintendo Switch Alle Modelle
Die Switch ist die erfolgreichste Konsole von Nintendo
in Gaming
Audi A2 e-tron kommt: Der Kompakte steht 2026 an
in Mobilität
Euro Europa Eu
Europäische Zahlungsanbieter schmieden Allianz gegen US-Giganten
in Fintech
Analogue 3D: Firmware-Update zur Neuinterpretation des N64 veröffentlicht
in Firmware und OS
Raisin baut Kontofunktionen aus und plant neues Kinderdepot
in Fintech
Firefox bündelt KI-Funktionen in zentralen Einstellungen
in Devs und Geeks
Nothing Headphone 1: Nothing plant offenbar eine günstigere Version
in Audio