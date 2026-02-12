Sony WF-1000XM6: Neuer Flaggschiff-Kopfhörer für 2026 vorgestellt

Sony hat heute ein neues Flaggschiff-Produkt bei den Kopfhörern vorgestellt und schickt 2026 den WF-1000XM6 ins Rennen. Dieser wird noch im Februar 2026 für 299 Euro in Schwarz und Platin-Silber in Deutschland erhältlich sein, so Sony.

Was ist neu? Es gibt besseres ANC, laut Sony wurde es um 25 Prozent optimiert und bietet die beste aktive Geräuschunterdrückung in dieser Klasse. Außerdem hat Sony den Sound optimiert und will eine bessere Qualität bei Gespräche bieten.

Neben neuer Technik unter der Haube, wie dem QN3e-Prozessor und 8 statt 6 Mikrofonen, hat Sony hier auch das Design überarbeitet. Der WF-1000XM6 soll nicht nur besser im Ohr sitzen, das Design unterstützt auch Sound und ANC.

Hinzu kommen eine 1,5 Mal größere Antenne für besseren Empfang, eine IPX4-Zertifizierung, eine Akkulaufzeit von 8 Stunden (24 Stunden mit Case, welches man kabellos laden kann), Auracast, LE Audio, DSEE Extreme, High-Res Audio, mehr Optionen beim Equalizer und man kann Google Gemini über den Kopfhörer aktivieren.

Im Vergleich mit dem Vorgänger nennt Sony fünf Optimierungen: Besseres ANC, besserer Sound, bessere Sprachqualität, besserer Komfort und besserer Empfang.

Der Sony WF-1000XM5 konnte mich damals überzeugen, aber ich blieb dennoch bei Jabra, da mir deren Passform etwas mehr zusagte. Doch Jabra hat sich ja leider vom Markt für In-Ear-Kopfhörer getrennt, daher wird es Zeit für eine Alternative.

Zum Zeitpunkt des Beitrags, den im am Morgen eingeplant habe, müsste mein Testmuster eingetroffen sein und das werde ich direkt intensiv im Alltag und Sport in den nächsten Tagen testen. Da für mich Stängel-Kopfhörer in vielen Situationen keine akzeptable Option sind, könnte das für mich die neue Nummer 1 werden.