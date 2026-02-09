Sony Xperia 1 VIII kommt: „Der Status hat sich nicht geändert“

Sony hat sich zwar gerade von der Bravia-Marke getrennt und die Kontrolle an TCL abgegeben, so ein Schritt steht aber nicht für die Xperia-Reihe an. Hier habe sich „der Status nicht geändert“, so Lin Tao im Rahmen der Geschäftszahlen von Sony.

Damit ist der Status vom Sommer 2025 gemeint, in dem Sony betonte, dass das Geschäfts mit Smartphones ein Bestandteil der Marke bleibt. In diesem Jahr wird es wohl wieder zwei Modelle geben, diese haben sich letztes Jahr bereits angedeutet.

Sony Xperia 1 VIII dürfte 2026 kommen

Zwei IMEI-Einträge bei der GSMA lassen vermuten, dass sich Sony außerdem auf den Marktstart des Xperia 1 VIII und Xperia 10 VIII vorbereitet. Sollte man sich hier treu bleiben, dann werden wir das neue Xperia-Flaggschiff im Frühjahr 26 sehen.

Mit Blick auf den Umsatz oder Gewinn dürften die Smartphones bei Sony noch weniger relevant als die TVs sein, aber sie dienen weiterhin als Spielwiese für neue Technik von Sony selbst, wie Display oder Kamerasensoren, die man auch verkauft.

Sony bedient mit der Xperia-Reihe seit Jahren eine sehr kleine Nische von Fans, die bis heute treu sind und sich freuen, dass es diese Modelle noch gibt. Ewig würde ich zwar nicht darauf wetten, aber 2026 hat die Xperia-Marke noch eine Zukunft.