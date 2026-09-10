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Sony Xperia: Neues Flaggschiff könnte neue Kamera mitbringen

Oliver Schwuchow
Von

Es ist eine Weile her, dass Sony im Xperia 1 einen ganz neuen Sensor eingebaut hat, womöglich steht dieser Schritt aber für 2027 an. Das Sony Xperia 1 IX, falls es so heißt, das wissen wir aktuell noch nicht, könnte ein großes Upgrade bekommen.

Details zum Sensor gibt es bisher zwar keine, es dauert ja auch noch viele Monate bis zur Ankündigung, aber wie man hört, wird das nächste Flaggschiff mehr Platz beim Kamerabuckel benötigen und das kann eigentlich nur für den Sensor sein.

Die Kamera ist bei Sony und der Xperia-Reihe schon immer ein wichtiges Argument und mittlerweile wirbt man ja sogar mit dem Alpha-Branding, was man von Kameras kennt. Es ändert zwar nichts mehr am Erfolg, das Xperia 1 ist seit Jahren eher ein Nischenprodukt für Liebhaber, aber die freuen sich sicher über so ein Upgrade.

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