Spider-Man: Überraschender Teaser veröffentlicht

Der nächste Spider-Man der Marvel Studios kommt erst in einem Jahr in die Kinos, aber man hat die Fans heute mit einem kurzen Teaser überrascht, der auch eine kleine Anspielung an einen älteren Film der Reihe ist. Und es gibt noch etwas mehr.

Der Titel „Spider-Man: Brand New Day“ scheint Programm, denn es kommt „etwas ganz Neues“. Mehr Details gibt es nicht und es ist unklar, ob da noch mehr kommt, denn für einen Trailer wäre es definitiv noch zu früh, es wird ja erst noch gedreht.

