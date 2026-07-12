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Splinter Cell: Remake für 2027 in einem „fragilen Zustand“

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Ubisoft ist in der Krise und hat sich bereits von vielen Projekten getrennt, bei denen man nicht mit einem großen Erfolg rechnet. Splinter Cell soll weiterhin kommen, es steht aktuell für 2027 im Raum. RogueTx, ein Ubisoft-Dataminer, grenzt es ein.

Das Spiel soll zwischen Q2 und Q4 2027 erscheinen, also eher im zweiten Halbjahr und pünktlich zum Weihnachtsgeschäft. Aber es befindet sich in einem „fragilen Zustand“ und Ubisoft könnte daher auch den Stecker ziehen, wenn es nicht läuft.

Ich hoffe nicht, dass das passiert, denn auf das Remake von Splinter Cell freue ich mich seit der Ankündigung, denn die Reihe mit Sam Fisher hat mir damals immer Spaß gemacht. Aber ich befürchte auch, dass das, selbst wenn es gut wird und kommt, kein großer Erfolg wird, solche Spiele tun sich in der heutigen Zeit oft schwer.

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