Alexa kauft Amazon-Angebote für euch ein

Amazon baut die Fähigkeiten von Alexa+ aktuell immer weiter aus und jetzt hat man eine neue Funktion, die allerdings bei der Ankündigung schon kommuniziert wurde, für die Nutzer verteilt. Alexa+ kann für euch aktiv bei Amazon selbst einkaufen.

Der Chatbot von Amazon beobachtet dabei die Preise von Produkten und kann aktiv werden, wenn ein entsprechendes Angebot online geht. Ihr könnt Alexa+ hier mitteilen, welchen Preis ihr euch für Produkt XY vorstellt und das wird gespeichert.

Shopping ist ein großes Thema für Alexa+ und es gibt auch aktive Vorschläge für mögliche Geschenke und passende Produkte bei Amazon, am Ende wirft Alexa als Sparte immerhin kein Geld ab und kostet Geld, das muss jetzt verdient werden.