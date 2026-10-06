Schnäppchen

Prima Deals gestartet: Joybuy lockt ohne Abo-Pflicht

René Hesse
Von

Joybuy startet in Deutschland die Prima Deals mit Angeboten ohne kostenpflichtige Mitgliedschaft.

Die Aktion läuft vom 5. bis einschließlich 11. Oktober 2026. Angeboten werden Produkte aus Bereichen wie Körperpflege, Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik und Wohnen. Im Unterschied zu vergleichbaren Shopping-Aktionen benötigen Kunden laut Joybuy kein kostenpflichtiges Abo.

Deutschlandweit liefert die Shopping-Plattform Bestellungen ab 29 Euro kostenlos. JoyPlus-Mitglieder erhalten unabhängig vom Bestellwert kostenlosen Versand.

Joybuy kombiniert Prima Deals mit schneller Lieferung

Beim sogenannten Double-11-Lieferservice gelten in ausgewählten Regionen kurze Lieferfristen:

  • Bestellung bis 11 Uhr: Lieferung noch am selben Tag
  • Bestellung bis 23 Uhr: Lieferung am folgenden Tag
  • Same-Day-Lieferung ohne zusätzliche Gebühren
  • Service unter anderem in Köln, Düsseldorf und Dortmund

Das Liefergebiet reicht inzwischen von der Rhein-Ruhr-Region bis nach Ostwestfalen. Dazu gehören laut Unternehmen auch Bielefeld und Paderborn.

Bei ausgewählten größeren Produkten bietet Joybuy zudem Installation und Einrichtung an. Dazu zählen Fernseher, Waschmaschinen, Geschirrspüler und Kühlschränke. Auf Wunsch nimmt der Anbieter Verpackungen sowie vorhandene Altgeräte zur Verwertung mit. Einen Preisvergleich sollte man vor dem Kauf stets bemühen.

Zu Joybuy →

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