Mobilität

So sieht der ganz neue Audi A2 e-tron aus

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Audi plant ein Elektroauto unter dem Q4, was eigentlich nicht vorgesehen war, aber man hat erkannt, dass es preiswertere Modelle benötigt. Ein Audi A1 e-tron könnte sogar in den 2030ern folgen, aber vorher bekommen wir erst den Audi A2 e-tron.

Diese hat Audi vor ein paar Wochen erstmals als Erlkönig gezeigt, jetzt gibt es neue Bilder und auch ein kurzes Video, welches einen guten ersten Eindruck liefert:

Das sieht wie eine Mischung aus dem aktuellen Design von Audi, einem VW ID.3 und in etwa der Größe eines Skoda Elroq aus. Einen noch besseren Eindruck liefern die KI-Bilder, mit denen die Tarnfolie aus diesem Video direkt mal entfernt wurde:

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17. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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