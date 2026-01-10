Steal: Prime Video bringt neue Thriller-Serie mit Sophie Turner

Die Streaming-Plattform Prime Video kündigt die Thriller-Serie Steal mit einem offiziellen Trailer an.

Prime Video hat den offiziellen Trailer zur neuen Thriller-Serie Steal veröffentlicht. Die Hauptrollen übernehmen Sophie Turner, Jacob Fortune-Lloyd und Archie Madekwe. Alle sechs Episoden stehen ab dem 21. Januar exklusiv bei Prime Video zur Verfügung und sind laut Unternehmensangaben weltweit abrufbar.

Im Mittelpunkt der Handlung steht Zara, eine Büroangestellte bei der Pensionsfonds-Investmentgesellschaft Lochmill Capital. Ein scheinbar gewöhnlicher Arbeitstag eskaliert, als eine Gruppe bewaffneter Diebe das Büro stürmt und Zara sowie ihren Kollegen Luke zwingt, an einem groß angelegten Raub mitzuwirken. Ziel des Überfalls sind Milliardenbeträge aus Rentenfonds, deren Herkunft und Motivation zunächst unklar bleiben.

Handlung, Figuren und kreative Verantwortung

Parallel zu den Ereignissen im Büro ermittelt der Polizist DCI Rhys in dem Fall. Er ist entschlossen, die Hintergründe des Verbrechens aufzudecken, kämpft jedoch gleichzeitig mit eigenen finanziellen Problemen aufgrund einer Spielsucht. Laut Serienbeschreibung prallen dabei persönliche Interessen, verdeckte Motive und konkurrierende Ziele aufeinander.

Für die kreative Umsetzung zeichnen Greg Brenman und Rebecca de Souza als Executive Producer verantwortlich, Produzentin ist Nuala O’Leary. Die Regie übernehmen Sam Miller und Hettie MacDonald nach einem Drehbuch von Serien-Schöpfer Sotiris Nikias. Produziert wird Steal von Amazon MGM Studios in Zusammenarbeit mit Republic Studio.

