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Steam Machine: Valve spricht über den hohen Preis

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Eine vierstellige Summe für die Steam Machine hat sich Valve sicher nicht bei der Planung ausgemalt, aber es ist die harte Realität für die Konsole und für viele ein Problem. Laut Valve wird sich die Lage aber vermutlich nicht mehr bessern.

Die Steam Machine kostet in etwa das, was die jeweilige Bauteile kosten, so Valve bei Bloomberg, der Preis orientiert sich also genau am Markt und geht hoch, wenn die Preise steigen und runter, wenn die Preise fallen. Wobei man eher mit höheren Preisen rechnet, denn die Speicherkrise dürfte bald  „noch schlimmer“ werden.

Da Valve die Steam Machine (obwohl man mit dem Steam Store auch Geld über Verkäufe von Spielen verdient) nicht subventionieren möchte, wäre es denkbar, dass der Preis für die Konsole im Laufe des Jahres sogar noch ansteigen wird.

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  1. Hazz 🔅
    sagt am

    Wenn die Performance wenigstens stimmen würde. Die verbaute Hardware ist jedoch jetzt bestensfalls mittelmäßig. Wenn ich mir die Benchmarks bei PCGH anschaue hat sie selbst mit Cyberpunk in 4k und bei Hogwarts Legacy sogar in FullHD Performance Probleme. Hier reden wir nicht einmal von neuen Spielen. Wie kann man solch ein Gerät für den TV verkaufen. Bei einem neuen PC will man nicht in low details spielen.

    Antworten
    1. Sebastian 🌟
      sagt am zu Hazz ⇡

      Na dann, her mit den Links wo man für das Geld einen 4K-PC bekommt.

      Antworten

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