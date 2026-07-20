Steam Machine: Valve spricht über den hohen Preis

Eine vierstellige Summe für die Steam Machine hat sich Valve sicher nicht bei der Planung ausgemalt, aber es ist die harte Realität für die Konsole und für viele ein Problem. Laut Valve wird sich die Lage aber vermutlich nicht mehr bessern.

Die Steam Machine kostet in etwa das, was die jeweilige Bauteile kosten, so Valve bei Bloomberg, der Preis orientiert sich also genau am Markt und geht hoch, wenn die Preise steigen und runter, wenn die Preise fallen. Wobei man eher mit höheren Preisen rechnet, denn die Speicherkrise dürfte bald „noch schlimmer“ werden.

Da Valve die Steam Machine (obwohl man mit dem Steam Store auch Geld über Verkäufe von Spielen verdient) nicht subventionieren möchte, wäre es denkbar, dass der Preis für die Konsole im Laufe des Jahres sogar noch ansteigen wird.

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