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The Last of Us Part 3: „Vielleicht steckt noch eine ganz andere Geschichte dahinter“

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The Last Of Us Part 1 Und 2

Troy Baker ist vielen als Joel aus The Last of Us bekannt und im Gespräch mit Insider Gaming wurde dieser natürlich, wie schon häufiger, auf einen möglichen Part 3 angesprochen. Er wäre „zu allem bereit“ und „traut Naughty Dog blind“.

Im Gespräch klingt es jedenfalls nicht so, als sei ein dritter Teil abwegig, aber auch er hat angedeutet, dass das Entwicklerstudio die Sache vielleicht wieder etwas anders als erwartet angehen wird (schon Part 2 hat viele Fans doch überrascht).

Ich überlasse es Neil und Naughty Dog zu entscheiden: Schauen wir nach vorne oder blicken wir zurück? Werden wir etwas wieder aufgreifen? Oder werden wir uns weiterhin neu erfinden? Das ist ihre Entscheidung.

Aktuell liegt der Fokus auf Intergalactic, dem neuen Spiel von Naughty Dog, was für 2027 (vermutlich) geplant ist, danach könnte es mit The Last of Us weitergehen, was aber sicher schon im Hintergrund geplant und teilweise entwickelt wird.

Schon 2024 bestätigte Neil Druckman, Chef des PlayStation Studios, dass man ein weiteres „Kapitel“ für die Reihe vorgesehen hat. Doch Part 3 wird sicher noch eine ganze Weile dauern, ich rechne erst im Laufe der kommenden PS6-Ära damit.

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14. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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