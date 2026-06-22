Über 1.000 Euro: Die Steam Machine hat einen Preis

Valve hat endlich die Preise für die Steam Machine kommuniziert und es wird, wie sich viele schon gedacht haben, sehe teuer. Ich glaube zu teuer, denn es geht bei 1.039 Euro für die Version mit 512 GB Speicher los. Wer 2 TB Speicher möchte, der zahlt direkt 1.359 Euro und mit Controller landet man dann bei 1.428 Euro.

Man kann sich auf der Seite von Valve in eine Liste eintragen, aber ich weiß nicht, ob das viele machen werden. Grundsätzlich fand ich die Steam Machine am Anfang sehr spannend, aber durch die Speicherkrise hat sich angedeutet, dass sie sehr teuer wird, eine vierstellige Summe bei 512 GB Speicher ist aber doch heftig.

Dann lieber eine PS5 Pro mit 2 TB Speicher für 799 Euro.

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