Stefan Raab: Auch das zweite Comeback scheitert

Vielleicht hätte sich der Entertainer doch im Hintergrund aufhalten und RTL das Geld für das große Comeback von Stefan Raab sparen sollen, denn bisher kommt das weniger gut an. Die erste Show scheiterte und wurde vor der Sommerpause eingestellt. Nach dieser meldete man sich mit der „Stefan Raab Show“ zurück.

Diese lockte durch eine große Marketingaktion (Raab ging in den Tagen davor jeden Tag 15 Minuten live auf Sendung) zum Start einige Zuschauer an, aber schon in der zweiten Wochen bracht auch dieses Format laut DWDL massiv ein. Nächste Woche gibt es eine Pause für die Show, da gibt es das WWM-Special mit Günther Jauch.

TV Total tritt gegen Stefan Raab an

In der Woche danach will es dann ProSieben mit „TV Total Interaktiv“ wissen und tritt am Mittwoch um 20:15 Uhr mit der alten Show von Raab gegen Raab an. Die Chancen stehen gut, wenn man sich den Einbruch anschaut, vor allem bei den jungen Menschen ist Stefan Raab nicht mehr relevant und hat kaum Marktanteil.

Das Mini-Comeback nach dem großen Comeback droht also auch zu scheitern und vielleicht muss man sich eingestehen, dass die Marke nicht mehr relevant ist. Oder jedenfalls nicht so relevant, dass man dafür 90 Millionen Euro einplant. Stefan Raab hat sich auch nicht weiterentwickelt, es ist auf dem alten Stand stehengeblieben.

