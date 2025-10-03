Mobilität

Hier ist das neue und günstige Tesla Model Y in freier Wildbahn

Die Leaks zum neuen und günstigeren Tesla Model Y nehmen zu, erst gestern gab es ein Bild, welches von der Webseite von Tesla stammt und frische Details zur Ausstattung. Außerdem haben wir erfahren, dass es ca. 5.000 Euro günstiger ist.

Heute machen wir direkt weiter, denn das neue Tesla Model Y wurde tatsächlich in freier Wildbahn entdeckt. Und die Bilder passen zu den bisherigen Meldungen, es gibt eine andere Optik, andere Lichter, kein Glasdach und andere Reifen/Felgen.

Es ist davon auszugehen, dass Tesla das neue Model Y jederzeit vorstellt, bei Tesla gibt es da oft keinen Vorlauf, neue Modelle gehen einfach online. Donnerstag um 20 Uhr (Pacific Time) ist eigentlich eine beliebte Uhrzeit, doch das ist schon vorbei.

Vielleicht wollte man diese Woche noch die positiven Geschäftszahlen genießen und wartet bis nächste Woche. Das neue und günstigere Tesla Model Y kommt aber und ich bin auf die finalen Details gespannt, denn die Optik kennen wir bereits.

