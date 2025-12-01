Mobilität

Stellantis denkt über ein wirklich günstiges Elektroauto nach

Bei den Stellantis-Marken ist der Einstieg mit dem elektrischen Zeitalter durchaus teuer geworden, nicht nur mit Blick auf den Aufpreis, den man für die elektrische Version im Vergleich zum Verbrenner zahlen muss, sondern auch bei der Auswahl.

Bei Peugeot geht es beispielsweise erst mit dem elektrischen 208 los, darunter gibt es kein Modell. Noch nicht. Ein elektrischer Peugeot 108 wäre eine Option, so Alain Favey bei Autocar. Der Chef von Peugeot gab allerdings auch an, dass es an der EU hängt. Sollte deren Initiative für kompakte E-Autos gelingen, wäre Peugeot dabei.

Ohne entsprechende Änderungen bei den Rahmenbedingungen ist Stellantis in dieser Kategorie wohl eher raus. Anders als Volkswagen, die sowas wie einen neuen VW ID Up für die Zukunft planen. Aber auch Marken wie Renault zeigen, dass das ohne Druck auf die EU möglich ist, nur eben mit etwas weniger Gewinnmarge.

Vollelektrisch: Peugeot plant große GTI-Zukunft

Stellantis wollte Volkswagen zuvorkommen, die seit Jahren von einem elektrischen GTI für 2026 sprechen, dem VW ID Polo GTI. Doch…

1. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

