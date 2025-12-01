Mobilität

Vollelektrisch: Peugeot plant große GTI-Zukunft

Stellantis wollte Volkswagen zuvorkommen, die seit Jahren von einem elektrischen GTI für 2026 sprechen, dem VW ID Polo GTI. Doch im Sommer wurde der Peugeot E-208 GTI vorstellt und das sei laut Alain Favey, CEO von Peugeot, nur der Anfang.

Kein GTI mit Verbrenner geplant

Dieser elektrische GTI ist nur ein erster Schritt, weitere Modelle werden folgen, wie der Chef der Marke aus Frankreich bei Autocar bestätigte. Die Zukunft des GTI-Brandings ist allerdings vollelektrisch, einen Verbrenner-GTI gibt es nicht mehr.

Unklar ist, welches Elektroauto nach dem 208 ansteht, ein guter Kandidat wäre der ganz neue 308, der gegen 2028 neu aufgelegt wird. So könnte Peugeot noch vor dem VW ID Golf GTI, der wohl erst gegen 2030 auf den Markt kommt, vorlegen.

Das GTI-Branding ist jedenfalls zurück und die Marken wollen wissen, ob es eine elektrische Zukunft hat. Ende 2026 geht es los, dann rollt der Peugeot E-208 GTI zu den Kunden und dann werden wir auch den VW ID Polo GTI im Handel sehen.

