Stellantis legt beim Absatz zu, verliert aber in Europa an Boden

Der Automobilkonzern Stellantis meldet für das vierte Quartal 2025 weltweit höhere Fahrzeugauslieferungen im Vergleich zum Vorjahr.

Stellantis hat für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2025 geschätzte konsolidierte Auslieferungen von rund 1,5 Millionen Fahrzeugen gemeldet. Das entspricht einem Anstieg von neun Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal.

Als Auslieferungen gelten laut Unternehmensangaben Fahrzeuge, die an Händler, Importeure oder direkt an Endkunden übergeben wurden und als Grundlage der Umsatzrealisierung dienen.

Das Wachstum wurde vor allem von Nordamerika getragen und zusätzlich durch Zuwächse in Südamerika sowie in den Regionen Naher Osten und Afrika sowie China, Indien und Asien-Pazifik unterstützt.

Gegenläufig wirkte sich die Entwicklung in Europa aus, wo sowohl das Pkw- als auch das leichte Nutzfahrzeugsegment unter Druck standen. Stellantis weist darauf hin, dass die angegebenen Zahlen noch final nicht geprüft sind und sich ändern können.

Regionale Entwicklung der Stellantis-Auslieferungen

In Nordamerika stiegen die Auslieferungen im vierten Quartal um rund 127.000 Fahrzeuge beziehungsweise 43 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Laut Stellantis profitierte die Region von normalisierten Lagerbeständen und einer deutlich höheren Auftragseingangsdynamik, insbesondere bei neuen oder überarbeiteten Modellen der Marken Jeep, Ram und Dodge.

Einen wesentlichen Beitrag leisteten unter anderem der überarbeitete Jeep Grand Cherokee sowie Ram-Modelle mit HEMI-V8-Motor, während Plug-in-Hybride rückläufig waren.

Stellantis mit Rückgang in Europa

In Europa verzeichnete der Konzern einen Rückgang um etwa 26.000 Fahrzeuge oder vier Prozent. Zwar legten Modelle auf der Smart-Car-Plattform wie Citroën C3, Opel Frontera oder Fiat Grande Panda deutlich zu, dies konnte jedoch die schwächeren Volumina bei Peugeot sowie den Rückgang im Nutzfahrzeugsegment nicht ausgleichen.

In den übrigen Regionen stiegen die Auslieferungen insgesamt um sechs Prozent, getragen von Südamerika sowie moderatem Wachstum im Nahen Osten, Afrika und im Raum Asien-Pazifik.

Stellantis vereint unter seinem Dach zahlreiche Marken, darunter Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram und Vauxhall sowie die Mobilitätsmarken Free2move und Leasys.