Hyundai fokussiert sich noch mehr auf Premium

Die Hyundai Motor Group hat bekanntlich große Pläne für die Premiummarke „Genesis“ in Europa, aber bisher bekommt man hier die Basis von Hyundai und Kia, nur mit einer andere Optik und etwas mehr Wertigkeit im Innenraum. Der GV60, der mir gut gefallen hat, ist am Ende auch nur ein Ioniq 5 oder EV6 mit mehr Extras.

Sowas ist nicht ungewöhnlich und findet man auch bei Volkswagen oder Stellantis, aber wer sich wirklich in diesem Segment abheben möchte, der darf nicht nur die Technik verbauen, die Kunden auch günstiger im Volumensegment bekommen.

Genesis entwickelt eigene Plattform

Daher entwickelt Genesis eine ganz eigene Plattform, die 2027 starten soll und für Elektroautos und Hybride ausgelegt ist. Das Fahrverhalten und die technischen Spezifikationen sollen besser zu Genesis passen, so Peter Kronstadl bei Autocar.

Doch so eine Ankündigung ist ein gutes Zeichen und zeigt, dass Hyundai fest an eine große Zukunft von Genesis glaubt. So eine Plattform ist teuer und rechnet sich nur, wenn man gewisse Stückzahlen verkauft. Mal schauen, ob Hyundai und Kia nicht auch das ein oder andere Modell mit einer Premiumplattform planen werden.