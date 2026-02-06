Mobilität

Hyundai fokussiert sich noch mehr auf Premium

| 1 Kommentar

Die Hyundai Motor Group hat bekanntlich große Pläne für die Premiummarke „Genesis“ in Europa, aber bisher bekommt man hier die Basis von Hyundai und Kia, nur mit einer andere Optik und etwas mehr Wertigkeit im Innenraum. Der GV60, der mir gut gefallen hat, ist am Ende auch nur ein Ioniq 5 oder EV6 mit mehr Extras.

Sowas ist nicht ungewöhnlich und findet man auch bei Volkswagen oder Stellantis, aber wer sich wirklich in diesem Segment abheben möchte, der darf nicht nur die Technik verbauen, die Kunden auch günstiger im Volumensegment bekommen.

Genesis entwickelt eigene Plattform

Daher entwickelt Genesis eine ganz eigene Plattform, die 2027 starten soll und für Elektroautos und Hybride ausgelegt ist. Das Fahrverhalten und die technischen Spezifikationen sollen besser zu Genesis passen, so Peter Kronstadl bei Autocar.

Doch so eine Ankündigung ist ein gutes Zeichen und zeigt, dass Hyundai fest an eine große Zukunft von Genesis glaubt. So eine Plattform ist teuer und rechnet sich nur, wenn man gewisse Stückzahlen verkauft. Mal schauen, ob Hyundai und Kia nicht auch das ein oder andere Modell mit einer Premiumplattform planen werden.

BMW i3: Der elektrische 3er geht den nächsten Schritt

BMW spricht davon, dass man beim ganz neuen i3 ein „wichtiges Etappenziel erreicht“ habe, denn die ersten Vorserienfahrzeuge rollen jetzt…

4. Februar 2026 | Jetzt lesen →

  1. Dieseldieter ☀️
    sagt am

    Hyundai Motor Gruppe versucht alle Marken von der Billigmarke Kia über die Standardmarke Hyundai bis hin zur gescheiterten Marke Genesis und deren on Top Magma ins Hochpreissegment. Dabei vergisst man, dass Kunden nur wegen der besseren Preise kamen und nun Blickt man auf 10 Prozent Absatzeinbruch in Europa

    Antworten

