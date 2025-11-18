Stellantis packt mehr Power in seinen kompakten Elektro-Flitzer

Viele Marken haben mittlerweile den Fokus auf sportliche Elektroautos gelegt, da die Gewinnmarge dort meist eine Ecke besser ist. Und Elektroautos eigenen sich auch sehr gut für eine sportliche Fahrweise, damit lockt man natürlich Kunden an.

Ein beliebtes Modell im Lineup von Stellantis ist der Fiat 600s von Abarth, den man letztes Jahr erstmals ankündigte. Für 2026 wird das Angebot ausgebaut, denn man führt den Abarth 600e Competizione ein. Hier gibt es dann 207 kW (280 PS) statt 177 kW (240 PS), womit man 100 km/h in 5,9 Sekunden erreicht, so der Konzern.

Die schwächere Version bleibt im Lineup, man baut es also nach oben aus. Und ja, auch beim Preis, denn der normale Abarth 600e startet bei 41.990 Euro und für den Abarth 600e Competizione möchte man dann 45.990 Euro haben. Wie gesagt, es dreht sich bei Performance-Modellen am Ende oft um eine Gewinnmaximierung.