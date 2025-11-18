Mobilität

Stellantis packt mehr Power in seinen kompakten Elektro-Flitzer

Autor-Bild
Von
|

Viele Marken haben mittlerweile den Fokus auf sportliche Elektroautos gelegt, da die Gewinnmarge dort meist eine Ecke besser ist. Und Elektroautos eigenen sich auch sehr gut für eine sportliche Fahrweise, damit lockt man natürlich Kunden an.

Ein beliebtes Modell im Lineup von Stellantis ist der Fiat 600s von Abarth, den man letztes Jahr erstmals ankündigte. Für 2026 wird das Angebot ausgebaut, denn man führt den Abarth 600e Competizione ein. Hier gibt es dann 207 kW (280 PS) statt 177 kW (240 PS), womit man 100 km/h in 5,9 Sekunden erreicht, so der Konzern.

Die schwächere Version bleibt im Lineup, man baut es also nach oben aus. Und ja, auch beim Preis, denn der normale Abarth 600e startet bei 41.990 Euro und für den Abarth 600e Competizione möchte man dann 45.990 Euro haben. Wie gesagt, es dreht sich bei Performance-Modellen am Ende oft um eine Gewinnmaximierung.

Hyundai teasert neues Auto für diese Woche an

Hyundai wird uns im Rahmen der LA Motor Show 2025 ein neues Konzept zeigen, welches eine Preview für ein kommendes…

18. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Stellantis packt mehr Power in seinen kompakten Elektro-Flitzer
Weitere Neuigkeiten
BYD kündigt große Europa-Offensive für 2026 an
in Mobilität
Curve
Curve verschärft Identitätsprüfung und beendet Zusammenarbeit mit Samsung
in Fintech
Hyundai teasert neues Auto für diese Woche an
in Mobilität
FRITZ!OS 8.21 landet auf der FRITZ!Box 6591 Cable und 6660 Cable
in Firmware und OS
Wero startet im Onlinehandel: Wer mitmacht und wie der Käuferschutz funktioniert
in Fintech
Wie wird das Wetter? Google kündigt „neue Ära“ der Vorhersage an
in News
Apple Feingewebe Case Iphone 15 Header
Apple hat große Pläne für die iPhone-Hülle
in Smartphones
Android 17 steht an: Google macht sich bereit für das Update
in Firmware und OS
Apple iOS 26.2 bringt große Änderung für die Seitentaste mit
in Firmware und OS
Opel: Das kostet das erste Performance-Elektroauto
in Mobilität