Mobilität

Hyundai teasert neues Auto für diese Woche an

Autor-Bild
Von
|

Hyundai wird uns im Rahmen der LA Motor Show 2025 ein neues Konzept zeigen, welches eine Preview für ein kommendes Serienmodell sein soll. Der neue Hyundai „Crater“ ist ein SUV, der tatsächlich für den echten Offroad-Einsatz gedacht ist.

Details gibt es bisher noch keine, Hyundai hat auch noch nicht verraten, welchen Antrieb man hier nutzt. Die Designskizzen sehen zwar nach einem elektrischen Antrieb aus, aber es ist noch ein Konzept, da ist sowas vorab schwer zu sagen.

Hyundai nutzt die LA Auto Show übrigens gerne für große Modelle, man zeigte uns damals auch das erste Konzept für den Ioniq 9 (damals noch Ioniq 7 bekannt) und präsentierte letztes Jahr die Serienversion des großen Elektroautos direkt in LA.

Opel: Das kostet das erste Performance-Elektroauto

Opel kündigte im Sommer den elektrischen Mokka GSE an und statt 115 kW bzw. 156 PS gibt es hier 207…

18. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Hyundai teasert neues Auto für diese Woche an
Weitere Neuigkeiten
FRITZ!OS 8.21 landet auf der FRITZ!Box 6591 Cable und 6660 Cable
in Firmware und OS
Wero startet im Onlinehandel: Wer mitmacht und wie der Käuferschutz funktioniert
in Fintech
Wie wird das Wetter? Google kündigt „neue Ära“ der Vorhersage an
in News
Apple Feingewebe Case Iphone 15 Header
Apple hat große Pläne für die iPhone-Hülle
in Smartphones
Android 17 steht an: Google macht sich bereit für das Update
in Firmware und OS
Apple iOS 26.2 bringt große Änderung für die Seitentaste mit
in Firmware und OS
Opel: Das kostet das erste Performance-Elektroauto
in Mobilität
Xbox Controller Header
Microsoft: „Die nächste Xbox wird ein intensives Erlebnis“
in Gaming
Apple Watch: So lange müsst ihr auf ein neues Design warten
in Wearables
Neuer Ford Puma Gen E Schreibt Erfolgsgeschichte Vollelektrisch Fort
Ford bessert direkt beim elektrischen Puma nach
in Mobilität