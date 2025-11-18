Hyundai teasert neues Auto für diese Woche an

Hyundai wird uns im Rahmen der LA Motor Show 2025 ein neues Konzept zeigen, welches eine Preview für ein kommendes Serienmodell sein soll. Der neue Hyundai „Crater“ ist ein SUV, der tatsächlich für den echten Offroad-Einsatz gedacht ist.

Details gibt es bisher noch keine, Hyundai hat auch noch nicht verraten, welchen Antrieb man hier nutzt. Die Designskizzen sehen zwar nach einem elektrischen Antrieb aus, aber es ist noch ein Konzept, da ist sowas vorab schwer zu sagen.

Hyundai nutzt die LA Auto Show übrigens gerne für große Modelle, man zeigte uns damals auch das erste Konzept für den Ioniq 9 (damals noch Ioniq 7 bekannt) und präsentierte letztes Jahr die Serienversion des großen Elektroautos direkt in LA.