Stellar Blade: Nachfolger zum Überraschungshit offiziell bestätigt

Das im letzten Jahr veröffentlichte Spiel Stellar Blade war ein Überraschungshit und wurde trotz Kritik an die sehr figurbetonte Darstellung der Hauptfigur ein großer Erfolg für das recht junge Entwicklerstudio Shift Up aus Südkorea. Mitte Juni dieses Jahres erschien auch eine PC-Version des Spiels, nachdem bereits eine exklusive Version für die PlayStation 5 veröffentlicht worden war.

Stellar Blade 2 offiziell bestätigt

Seit geraumer Zeit gab es Gerüchte über einen Nachfolger von Stellar Blade, die nun offiziell bestätigt wurden. Im aktuellen Finanzbericht hat das Entwicklerstudio jetzt nämlich bestätigt, dass es an einer Fortsetzung arbeitet. Zudem will man das Franchise ausbauen.

Shift Up say they are currently developing a Stellar Blade sequel that will have an expanded worldview and enhanced gameplay! "We are actively pursuing the franchise development of the 'Stellar Blade' IP and are currently developing a sequel to 'Stellar Blade'. This sequel will… pic.twitter.com/zpLoYw0S5s — Genki✨ (@Genki_JPN) September 3, 2025

Weitere Informationen werden vom Entwicklerstudio aber noch nicht preisgegeben. Ich gehe davon aus, dass die Veröffentlichung frühestens in zwei bis drei Jahren erfolgen wird. Davor könnte durchaus ein „Mini-Ableger“ kommen.