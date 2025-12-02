Stimmen zu Avatar Fire and Ash: „Dafür wurde das Kino gemacht“

Die ersten Eindrücke zu Avatar 3 sind da und die ersten Vertreter der Presse waren eingeladen und haben sich den neuen Film anschauen dürfen. Und das Feedback ist überwiegend positiv, Fire and Ash wird als der beste Teil der Reihe bezeichnet.

Erik Davis bezeichnet den neuen Avatar als „phänomenales Filmerlebnis“, laut Courtney Howard ist das ein Film „für den Kinos gemacht wurden“ und Sean Tajipour spricht vom „ultimativen Kinospektakel“, einem „echten Blockbuster“.

Es gibt aber auch kritische Stimmen, wie von Michael Lee, der die Story als eine Schwäche bezeichnete. Die Action, die visuellen Elemente, das sei alles „auf einem komplett anderen Level“, vor allem in 3D sei es ein sehr immersives Erlebnis.

Klingt so, wie bei den letzten beiden Filmen für mich. Die habe ich mir auch im Kino angeschaut und das war ein technisches Spektakel, ich kam seit dem aber nie wieder auf die Idee, dass ich mir einen Avatar-Film daheim erneut anschauen will.

Die Aussage von Erik Davis trifft es also ganz gut, sowas schaut man sich im Kino an und genießt die Inszenierung (wenn einem die Welt von Pandora gefällt). Avatar Fire and Ash kommt am 17. Dezember in die deutschen Kinos (später zu Disney+).