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Stranger Than Heaven: Entwickler der Yakuza-Reihe kündigen neues Game an

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Bildquelle: SEGA/Cosmocover

Das japanische Entwicklerstudio Ryu Ga Gotoku Studio ist der Vergangenheit durch die Super Monkey Ball- und Virtua Fighter-Reihe und besonders durch die Yakuza-Reihe bekannt geworden. Die Erwartungen an einem neuen Game sind daher groß – und wurden wohl durch die Ankündigung von Stranger Than Heaven erfüllt.

Schlag dich durch die Unterwelt von Japan

Das Game erinnert stark an einem Yakuza-Game, soll aber einen eigenen optischen und spielerischen Touch erhalten. Laut der Pressemitteilung verspricht das Entwicklerstudio „brachiale Gewalt und eine epische Geschichte, die sich über fünf Städte und fünf Epochen Japans erstreckt“. Der veröffentlichte Trailer hat schon mal mein Interesse geweckt.

Das Game wird für die Xbox- und PC-Plattform und PlayStation 5 im Handel erscheinen. Für den 7. Mai ist zudem eine ausführliche Game-Präsentation angekündigt, in der man weitere Informationen zum Game erhalten wird.

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31. März 2026 | Jetzt lesen →

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