Das Comeback von Scrubs hat ein offizielles Datum

Scrubs kehrt zurück und als großer Fan der Serie, der sie in seine Top 10 packen würde, bin ich extrem gespannt darauf. Das Comeback von Scrubs wird seit vielen Monaten angeteasert und es gab immer mal wieder neue Details, jetzt haben wir ein finales Datum. Am 25. Februar 2026 startet die neue Staffel von Scrubs.

Disney Deutschland hat sich bisher zwar noch nicht dazu geäußert, aber die Serie wird bei Hulu im Stream verfügbar sein und das gibt es auch bei uns über Disney+. Ich gehe also davon aus, dass wir ab dem 26. Februar jede Woche eine neue Folge von Scrubs sehen werden. Ein Trailer zur Neuauflage dürfte sicher bald folgen.

