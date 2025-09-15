Super Mario Galaxy: Kein Teil 3, neuer Film und teurer Switch-Doppelpack

Nintendo feierte am Wochenende das 40. Jubiläum von Super Mario und dieses Mal lag der Fokus auf den Galaxy-Teilen. Im Rahmen der Nintendo Direct bestätigte man nämlich, dass der zweite Film mit dem Klempner diesen Zusatz haben wird.

Passend zum Jubiläum wird man daher am 2. Oktober die alten Galaxy-Spiele für die Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 veröffentlichen, im Falle von Galaxy übrigens das zweite Mal, denn das Spiel war bereits Teil der „Super Mario 3D All-Stars“-Kollektion, die Nintendo vor fünf Jahren beim 35. Jubiläum parat hatte.

Diese wurde allerdings nur limitierte Zeit angeboten, was jetzt Sinn ergibt, denn so kann Nintendo erneut abcashen. Super Mario Galaxy kostet 40 Euro und Super Mario Galaxy 2 kostet ebenfalls 40 Euro und zusammen zahlt man dann 70 Euro.

Das sind keine Remaster oder Remakes, mit sowas kommt also nur Nintendo durch, das sind einfach nur alte Spiele, die man für die Switch portiert hat. Und da es den ersten Teil schon gab, musste man nur Teil 2 umsetzen. Es sind fantastische Spiele, keine Frage, aber Nintendo reizt seinen aktuellen Erfolg dann doch sehr stark aus.

Und weil das noch nicht reicht, gibt es noch zwei neue Amiibo, die ab dem 2. April 2026 erhältlich sein werden (ich weiß auch nicht, warum man da so lange wartet).

Ein ganz neues 3D Mario wurde nicht angekündigt, dabei hätte sich hier definitiv ein Super Mario Galaxy 3 angeboten. Doch wer weiß, vielleicht kommt das 2026 und passend zum Film. Ich hätte mir zum Jubiläum jedenfalls deutlich mehr erhofft und habe ehrlich gesagt mit einem neuen Mario-Spiel für Ende 2025 gerechnet.