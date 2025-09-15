Gaming

Super Mario Galaxy: Kein Teil 3, neuer Film und teurer Switch-Doppelpack

Nintendo feierte am Wochenende das 40. Jubiläum von Super Mario und dieses Mal lag der Fokus auf den Galaxy-Teilen. Im Rahmen der Nintendo Direct bestätigte man nämlich, dass der zweite Film mit dem Klempner diesen Zusatz haben wird.

Passend zum Jubiläum wird man daher am 2. Oktober die alten Galaxy-Spiele für die Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 veröffentlichen, im Falle von Galaxy übrigens das zweite Mal, denn das Spiel war bereits Teil der „Super Mario 3D All-Stars“-Kollektion, die Nintendo vor fünf Jahren beim 35. Jubiläum parat hatte.

Super Mario 3d All Stars

Diese wurde allerdings nur limitierte Zeit angeboten, was jetzt Sinn ergibt, denn so kann Nintendo erneut abcashen. Super Mario Galaxy kostet 40 Euro und Super Mario Galaxy 2 kostet ebenfalls 40 Euro und zusammen zahlt man dann 70 Euro.

Das sind keine Remaster oder Remakes, mit sowas kommt also nur Nintendo durch, das sind einfach nur alte Spiele, die man für die Switch portiert hat. Und da es den ersten Teil schon gab, musste man nur Teil 2 umsetzen. Es sind fantastische Spiele, keine Frage, aber Nintendo reizt seinen aktuellen Erfolg dann doch sehr stark aus.

Und weil das noch nicht reicht, gibt es noch zwei neue Amiibo, die ab dem 2. April 2026 erhältlich sein werden (ich weiß auch nicht, warum man da so lange wartet).

Ein ganz neues 3D Mario wurde nicht angekündigt, dabei hätte sich hier definitiv ein Super Mario Galaxy 3 angeboten. Doch wer weiß, vielleicht kommt das 2026 und passend zum Film. Ich hätte mir zum Jubiläum jedenfalls deutlich mehr erhofft und habe ehrlich gesagt mit einem neuen Mario-Spiel für Ende 2025 gerechnet.

  1. DanDan 🪴
    sagt am

    Es geht wieder genau so weiter wie bisher, einfach immer wieder ports alter spiele! kein anderer Hersteller zieht es so krass durch wie Nintendo. Die alte switch lebte von Ports, auch andere Hersteller Porten was das Zeug hält, traurig das Nintendo da weiter macht wo sie aufgehört haben.

    Antworten
  2. Dennis 🏅
    sagt am

    Zum Großein Jubiläum gibt‘s kein neues Mario Spiel, nur aufgewärmte Suppe von vorgestern. Yay? 😕

    Antworten
    1. Christian 🔅
      sagt am zu Dennis ⇡

      Reicht doch…..diese alte mehrmals aufgewärmte Suppe wird Nintendo doch aus den Händen gerissen.

      Warum also was ändern?

      Solange es immer wieder Menschen gibt, die sich damit zufrieden geben, wird sich nichts ändern.

      Antworten
  3. Felix 🔆
    sagt am

    Ich hoffe Galaxy 3 kommt dich irgendwann. Teil 1 & 2 sind meine liebsten 3d Mario Teile.

    Antworten

