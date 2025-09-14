Mein Tipp der Woche: Shinobi: Art of Vengeance

SEGA veröffentlichte vor zwei Wochen mit Shinobi: Art of Vengeance einen neuen Teil einer Reihe, mit der ich bisher ehrlich gesagt noch nicht in Berührung kam, bei der mich aber ein Review-Muster erreichte – und sehr positiv überrascht hat.

Es handelt sich hier um einen klassischen Action-Sidescroller im Metroidvania-Stil und das Ziel ist es sich als Ninja durch diverse Level und Gegner zu kämpfen. Mit der Zeit wird man besser und bekommt neue Fähigkeiten und auch neue Waffen.

Das Spielprinzip dieses Genres wird hier zwar nicht neu erfunden, aber es ist sehr gut umgesetzt und wirkt hochwertig und liebevoll produziert. Und es gibt hier und da ein paar frische Ideen für Gegner und Rätsel, die es oft auch spannend machen.

Shinobi: Art of Vengeance kann durchaus anspruchsvoll sein, aber es gibt viele Optionen für den Schwierigkeitsgrad und man kann auch einen eigenen erstellen. So ist es jederzeit fair und man kann selbst entscheiden, wie man es spielen will.

Aus Zeitgründen habe ich Shinobi: Art of Vengeance bisher noch nicht beendet, mit 10 bis 15 Stunden ist das Spiel für diese Art und für diesen Preis (knapp 30 Euro) auch durchaus umfangreich. Ich habe es auf der PS5 Pro gezockt, es ist aber auch für alle anderen Konsolen (auch noch die alte Generation) und den PC erhältlich.

Weitere Details gibt es auf der offiziellen Webseite von SEGA.

