Super Mario Galaxy: So sieht der Film aus

Super Mario kommt 2026 erneut ins Kino, der zweite Film mit Illumination hat aber einen neuen Titel: Der Super Mario Galaxy Film (OV: The Super Mario Galaxy Movie).

Heute hat man den ersten Trailer veröffentlicht und zeigt uns, wohin die Reise geht und was euch hier erwartet. Ein finales Datum für Deutschland steht übrigens auch heute noch nicht fest, man spricht nur von April 2026. In den USA geht es schon am 3. April los, in Japan erst am 24. April, es gibt also keinen globalen Kinostart.