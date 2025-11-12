Dienste

Amazon Prime Video: Warum es immer mehr Werbung gibt

Die Streamingdienste haben in den letzten Jahren die Werbung entdeckt und die Kunden nehmen das immer mehr an, denn so kann man oft ein paar Euro im Monat sparen. Auch bei Amazon Prime Video läuft das mit der Werbung immer besser.

Während es im Frühjahr 2024 noch knapp 200 Millionen aktive Nutzer gab, die Werbung bei Prime Video geschaut haben, so waren es im Herbst 2025 schon 315 Millionen, so Amazon diese Woche im Rahmen der eigenen unBoxed Veranstaltung.

Amazon baut Werbung bei Prime Video aus

Amazon hat die Werbung im Sommer massiv ausgebaut und zeigt mittlerweile sehr viel Werbung vor und während der Inhalte. Doch das ist noch nicht das Ende, denn wenn es die Kunden annehmen, dann wird Amazon diese lukrative Chance nutzen.

Bei Amazon Prime Video kann man die Werbung übrigens für 2,99 Euro pro Monat entfernen, ich vermute aber, dass dieser Preis ab 2026 auch steigen wird. Keine schöne Entwicklung, aber wie man sieht, akzeptiert es eine sehr breite Masse.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

  1. Frank g 🪴
    sagt am

    Nicht mit mir. Aber wer es mag.

    Antworten
  2. Kavka 🏅
    sagt am

    Also ich habe Prime deshalb letzte Woche gekündigt.

    Antworten
  3. Nico 🏅
    sagt am

    Bei Amazon „akzeptiert“ man das NUR weil die Filme schon mit im Prime Paket enthalten sind für 7.99€ im Monat. Wieso soll man dann noch 2,99€ dazu zahlen? Bin schon seit Jahren Prime Kunde und sehe es nicht ein für ein Angebot das seit Anfang an inklusive war jetzt noch extra zu bezahlen.

    Antworten
    1. Alfons 🌀
      sagt am zu Nico ⇡

      Stimmt.viepe benutzen prime doch einfach auch nur für den Versand. Da zahlt man wohl eher weniger die paar Euro mehr, wenn man sich doch mal einen Film anschauen will. Prio ist denke ich da der Versand für den einen oder die andere

      Antworten

