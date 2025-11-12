Amazon Prime Video: Warum es immer mehr Werbung gibt

Die Streamingdienste haben in den letzten Jahren die Werbung entdeckt und die Kunden nehmen das immer mehr an, denn so kann man oft ein paar Euro im Monat sparen. Auch bei Amazon Prime Video läuft das mit der Werbung immer besser.

Während es im Frühjahr 2024 noch knapp 200 Millionen aktive Nutzer gab, die Werbung bei Prime Video geschaut haben, so waren es im Herbst 2025 schon 315 Millionen, so Amazon diese Woche im Rahmen der eigenen unBoxed Veranstaltung.

Amazon baut Werbung bei Prime Video aus

Amazon hat die Werbung im Sommer massiv ausgebaut und zeigt mittlerweile sehr viel Werbung vor und während der Inhalte. Doch das ist noch nicht das Ende, denn wenn es die Kunden annehmen, dann wird Amazon diese lukrative Chance nutzen.

Bei Amazon Prime Video kann man die Werbung übrigens für 2,99 Euro pro Monat entfernen, ich vermute aber, dass dieser Preis ab 2026 auch steigen wird. Keine schöne Entwicklung, aber wie man sieht, akzeptiert es eine sehr breite Masse.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.