Super Mario: LEGO und Nintendo kündigen neue Figur für 2027 an

Es gibt schon viele LEGO-Inhalte rund um Nintendo-Marken und vor allem Super Mario, das scheint also für beide Unternehmen eine sehr lukrative Angelegenheit zu sein. Daher baut man diese weiter aus, wenn auch erst 2027, mit neuen Sets.

Diese Woche hat man bestätigt, dass Super Mario neue Sets bekommen wird und es wird dann auch eine eigene Figur für den Klempner geben. Weitere Figuren rund um das Franchise sind denkbar, wie Yoshi oder Peach, wurden aber nicht gezeigt.

Mal schauen, ob die neuen Sets dann auch mit dem Smart Brick kommen und es Geräusche von Super Mario und Co. bei LEGO geben wird. Details zu den neuen Sets von LEGO und Nintendo gibt es noch nicht, da müssen wir noch warten.