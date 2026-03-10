Mobilität

Volkswagen kündigt massiven Stellenabbau an

Es ist seit einiger Zeit bekannt, dass die Volkswagen Group zu groß ist und sich neu und vor allem kleiner aufstellen möchte. Die meisten Konzernmarken verkaufen immer weniger Autos und für gewisse Bereiche benötigt es weniger Personal.

Außerdem könnte man einige Bereiche schlanker aufstellen und vor allem, und das ist der Hauptgrund im Wandel der Branche, viel Geld sparen. Der Konzern meldete heute einen massiven Einbruch beim Gewinn und hatte noch eine Botschaft.

Bis 2030 wird man rund 50.000 Stellen in Deutschland abbauen, so Oliver Blume. Das betrifft alle Marken, nicht nur VW. Mit rund 35.000 Stellen wird das aber der Bärenanteil sein. Im Konzern arbeiteten Ende 2024 rund 296.000 Personen.

Meldungen wie heute zeigen immer deutlicher, dass das Hoch vorbei ist und die Warnungen des Managements, die viel besser in die Zukunft schauen können, nicht einfach nur leere Warnungen waren. Die nächsten Jahre werden entscheiden, wie gut dieser Konzern für die Zukunft in den Jahrzehnten danach aufgestellt sein wird.

Porsche in der Krise: Gewinn bricht komplett weg

Porsche blickte 2024 auf einen Gewinn von 5,3 Milliarden Euro, doch ein Blick in die Geschäftszahlen von 2025 zeigt, dass…

10. März 2026 | Jetzt lesen →

  1. Philipp 🔆
    sagt am

    Ehrlich gesagt zweifel ich stark an der Fähigkeit des Managements und die Zukunft schauen zu können.
    Der Blick in die eigene Brieftasche scheint mir jedoch extrem versiert.

    1. Henz 👋
      sagt am zu Philipp ⇡

      Was willst du denn machen?
      Elektromobilität bedarf massive Investitionen und gleichzeitig musst du Geld verdienen, darunter leidet aber die Marge extrem. Sag das den Aktionären, wenn die weiter Geld pumpen und okay damit sind, dass VW über mehrere Jahre keinen Gewinn mehr ausweißt, dann hast du einen Weg gefunden… Nur leider funktioniert ein Unternehmen in unseren Breitengraden nicht so.

  2. BenBoogie 🌟
    sagt am

    Und weil man Leute entlassen muss, weil man keinen Absatz hat, sollen die Leute länger arbeiten, bis in die Rente hinein……

    Und natürlich hat der Vorstand vor ein paar Wochen noch mal schnell irgendwo 6 Mrd umverrechnet um sich nen ordentlichen Bonus zu sichern. So sind se, unsere Manager in Deutschland

    1. Neuhier 🔅
      sagt am zu BenBoogie ⇡

      Habeck is schuld.

      1. Spooky 🏅
        sagt am zu Neuhier ⇡

        Söder ist schuld… weil das der Obertrottel ist.. erst ja… dann nein.. dann wieder ja…

