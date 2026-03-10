Volkswagen kündigt massiven Stellenabbau an

Es ist seit einiger Zeit bekannt, dass die Volkswagen Group zu groß ist und sich neu und vor allem kleiner aufstellen möchte. Die meisten Konzernmarken verkaufen immer weniger Autos und für gewisse Bereiche benötigt es weniger Personal.

Außerdem könnte man einige Bereiche schlanker aufstellen und vor allem, und das ist der Hauptgrund im Wandel der Branche, viel Geld sparen. Der Konzern meldete heute einen massiven Einbruch beim Gewinn und hatte noch eine Botschaft.

Bis 2030 wird man rund 50.000 Stellen in Deutschland abbauen, so Oliver Blume. Das betrifft alle Marken, nicht nur VW. Mit rund 35.000 Stellen wird das aber der Bärenanteil sein. Im Konzern arbeiteten Ende 2024 rund 296.000 Personen.

Meldungen wie heute zeigen immer deutlicher, dass das Hoch vorbei ist und die Warnungen des Managements, die viel besser in die Zukunft schauen können, nicht einfach nur leere Warnungen waren. Die nächsten Jahre werden entscheiden, wie gut dieser Konzern für die Zukunft in den Jahrzehnten danach aufgestellt sein wird.