Surface Laptop 6: Februar Firmware-Update verbessert Akkulaufzeit
Nicht nur das Surface Pro 9, sondern auch das Surface Laptop 6, welches inzwischen knapp zwei Jahre im Handel ist, erhält von Microsoft jetzt das Februar Firmware-Update mit Fehlerbehebungen und sicherheitsrelevanten Anpassungen. In den veröffentlichten Release Notes fällt ein behobener Fehler besonders auf.
Es wurde ein Fehler behoben, der einen „unnötigen Batterieverbrauch“ verursacht hat. Somit wird die Energieeffizienz verbessert, was insbesondere bei Notebooks durchweg von Interesse ist. Darüber hinaus wurden einige Sicherheitslücken behoben, wobei die Details dieser Änderungen (leider) nicht erläutert werden.
Es empfiehlt sich folglich das Firmware-Update bei Verfügbarkeit mittels der Windows-internen Update-Funktion zu installieren. Die Aktualisierung erfolgt schrittweise für alle Geräte. Das Update kann auch manuell von der Microsoft-Website heruntergeladen werden.
Improvements and fixes:
- Addresses potential security vulnerabilities that may allow denial of service, escalation of privilege, code execution, or information disclosure.
- Fixes an issue with incorrect serial numbers and model names for the device.
- Fixes an issue causing unnecessary battery drain, improving power efficiency.
