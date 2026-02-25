Surface Pro 9: Das erste Firmware-Update im neuen Jahr ist da

Microsoft hat für die neunte Generation vom Surface Pro das entsprechende Februar Firmware-Update veröffentlicht, welches sich wie üblich um die Schließung einiger Sicherheitslücken und einige Fehlerbehebungen kümmert. Außerdem wurden zudem einige Treiber der verbauten Hardware auf den neuesten Stand gebracht.

February 2026 updates – The following update is available for Surface Pro 9 with Intel Processor devices running Windows 11, Version 23H2 or greater. Improvements and fixes: Addresses potential security vulnerabilities related to Intel® PROSet/Wireless WiFi Software Advisory INTEL-SA-01398 that may allow denial of service.

Addresses potential security vulnerabilities that may allow denial of service, escalation of privilege, code execution, or information disclosure.

Fixes an issue with incorrect serial numbers and model names for the device.

Resolves an issue that results in devices using low-power Wi-Fi levels in some countries instead of the country-specific power levels.

Wie immer gilt: Wer noch nicht über die Windows-interne Update-Funktion benachrichtigt wurde, muss sich gedulden. Das Firmware-Update wird nach und nach auf alle Geräte aufgespielt und sollte in Kürze zum Herunterladen bereitstehen. Wer nicht warten will, kann das Update auch manuell von der Website von Microsoft herunterladen.

Es ist übrigens das erste Update für das Surface Pro 9 in diesem noch recht jungen Jahr. Microsoft wird das Gerät noch bis Ende Oktober 2028 mit Firmware-Updates versorgen.