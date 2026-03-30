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Surface Pro und mehr: Microsoft plant wohl neue Surface-Modelle

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Bildquelle: Microsoft

Das Frühjahr ist ein typischer Zeitraum für die Ankündigung neuer Surface-Modelle aus dem Hause Microsoft, wenn man sich die letzten Jahre so anschaut. Auch dieses Jahr folgt man diesem Konzept und plant laut dem Online-Magazin Windows Central neue Modelle „in wenigen Wochen” zu präsentieren.

Neue Hardware braucht das Land

Welche genauen Modelle präsentiert werden, ist zwar nicht bekannt. Der Insider Zac Bowden versichert jedoch, dass es sich um Modelle mit sowohl Snapdragon- als auch Intel-Prozessor handeln wird. Dazu würden die zweite Generation des Snapdragon X und die Intel Core Ultra 3 auf Basis von Panther Lake gehören.

Ich vermute, dass uns ein Surface Pro 12 bzw. die neue Generation des Surface Pro 12 Zoll und ein Surface Laptop 8 bzw. ein Surface Laptop 13 Zoll erwarten. Somit steht eher eine Evolution als eine Revolution bevor.

Interessant ist auch die Frage, wie Microsoft auf das durchaus beliebte und leistungsstarke MacBook Neo reagieren wird. Ein Surface Go mit Snapdragon-Prozessor wäre eine logische und passende Ankündigung.


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