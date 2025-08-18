Switch 2: Nintendo spendiert neuem Spiel eine eigene Direct

Während viele Fans von Nintendo weiterhin auf eine große, eigentändige und gute Nintendo Direct warten, füllt Nintendo die Lücken im Sommer weiterhin mit kleinen Ausgaben. So auch morgen, am 19. August, um 15 Uhr deutscher Zeit.

Da gibt es eine eigene Nintendo Direct für Kirby Air Riders, das Spiel steht noch für 2025 auf dem Plan und erscheint exklusiv für die Nintendo Switch 2. Das Event ist voraufgezeichnet, wird von Masahiro Sakurai geleitet und geht 45 Minuten.

Ich hoffe weiterhin, dass Nintendo jetzt im Sommer den ganzen „Kleinkram“ für die Switch 2 abhakt und dann im September mal ein paar echte Highlights für die neue Konsole zeigt. Gerne auch mit einer kleinen Preview für das nächste Jahr.