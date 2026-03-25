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SwitchBot erweitert KI Hub um neue Funktionen und API

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Das Unternehmen SwitchBot erweitert den KI Hub mit neuen Funktionen für Einrichtung, Streaming und Automatisierung.

SwitchBot hat mehrere Updates für seinen KI Hub vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen laut Unternehmensangaben eine vereinfachte Einrichtung von OpenClaw, neue Streaming-Funktionen sowie zusätzliche Software-Services zur Steuerung von Smart-Home-Geräten.

Die OpenClaw-Initialisierung wurde überarbeitet, um die Konfiguration zu beschleunigen und die Komplexität zu reduzieren. Nutzer können verschiedene Large Language Models schneller integrieren. Zusätzlich unterstützt die App nun RTSP-Livestreams von Drittanbieter-Kameras in Echtzeit.

Neue Funktionen für Steuerung und Automatisierung im Smart Home

Mit der OpenAPI in Version 1.1.0 lassen sich Geräte gebündelt nach Zuhause, Raum oder Kategorie steuern. Laut SwitchBot soll dies eine effizientere Sprachsteuerung ermöglichen, etwa für Beleuchtung oder Sensoren.

Wichtige Neuerungen im Überblick

  • Einfachere OpenClaw-Einrichtung
  • RTSP-Livestreaming in Echtzeit
  • Gruppierte Gerätesteuerung per OpenAPI
  • Plugin für Echtzeit-Statusdaten

Das neue OpenClaw-Plugin überträgt Gerätestatus aus dem Backend in eine lokale Datenbank. Diese Daten können für Analysen, Automationen oder Benachrichtigungen genutzt werden. Voraussetzung ist laut Anbieter die Firmware-Version 3.0 des KI Hub.

Der KI Hub von SwitchBot ist eine zentrale Steuereinheit für das Smart Home, die verschiedene Geräte und Dienste miteinander verbindet und um KI-Funktionen ergänzt. Er fungiert als Schnittstelle zwischen lokalen Geräten, Cloud-Diensten und Sprachmodellen. Dadurch können Nutzer ihr Zuhause automatisieren, per Sprache steuern und Daten aus Sensoren oder Kameras intelligent auswerten. Dabei bündelt der Hub Steuerung, Analyse und Automatisierung in einem System.

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