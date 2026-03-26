tado° knackt Millionenmarke und schreibt erstmals schwarze Zahlen
Das Smart-Home-Unternehmen tado° hat mehr als 5,5 Millionen smarte Thermostate installiert und erstmals operative Profitabilität erreicht.
Nach eigenen Angaben unterstützt das Unternehmen inzwischen über eine Million Haushalte in Europa dabei, Heizung, Kühlung und Strom effizienter zu steuern. Laut CEO Johannes Schwarz sei die Profitabilität Ergebnis des anhaltenden Wachstums und ermögliche eine stärkere Unabhängigkeit sowie Investitionen in die Weiterentwicklung der Plattform.
tado° entwickelt sich zur Plattform für Energiemanagement
Ursprünglich auf smarte Thermostate fokussiert, positioniert sich tado° zunehmend als umfassende Lösung für das Energiemanagement im Haushalt. Das System kombiniert Heizsteuerung mit dynamischen Stromtarifen, um Verbrauch zeitlich zu optimieren und Kosten zu senken. Laut Unternehmensangaben sparen Nutzer im Schnitt rund 22 Prozent Heizenergie.
Wichtige Punkte im Überblick:
- Kompatibel mit verschiedenen Heizsystemen
- Automatische Verbrauchsoptimierung
- Integration dynamischer Stromtarife
- Fokus auf CO₂-Reduktion
Mit der Profitabilität will tado° weniger abhängig von externem Kapital werden und hat ein Beteiligungsprogramm für Mitarbeiter eingeführt. Für die Zukunft plant das Unternehmen den Ausbau seiner Plattform mit KI-gestützter Optimierung und stärkerer Einbindung erneuerbarer Energien.
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