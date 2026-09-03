Schnäppchen

tado° macht sein smartes Thermostat jetzt deutlich flacher

René Hesse
Von

Das Unternehmen tado° bringt das Smarte Thermostat X der 2. Generation mit flacherem Gehäuse, USB-C-Akku und neuen Funktionen.

Das neue Modell ist nur 17,8 mm tief und laut tado° damit das flachste smarte Thermostat auf dem Markt. Neu sind ein LED-Display mit interaktivem Lichtring sowie eine frei belegbare Taste. Matter und Thread werden weiterhin unterstützt.

Ein per USB-C aufladbarer Akku soll mit einer Ladung mehr als ein Jahr durchhalten. Das Thermostat eignet sich für Gasthermen, Wärmepumpen und Fußbodenheizungen.

tado° erweitert Hardware und Software

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

  • Starter-Kits kosten 179,99 beziehungsweise 199,99 Euro.
  • Das einzelne verkabelte Thermostat kostet 119,99 Euro.
  • AI Assist kostet 3,99 Euro monatlich oder 29,99 Euro jährlich.
  • Mehrere Wohnungen lassen sich jetzt über ein Konto verwalten.

AI Assist optimiert laut tado° unter anderem Ortsabhängige Steuerung, Fenster-Offen-Erkennung und Vorheizen. Der Hydraulische Abgleich wurde vom TÜV Rheinland zertifiziert. tado° nennt für seine Kunden eine durchschnittliche Heizkostenersparnis von 22 %. Zudem gilt für X-Produkte nun ein Energiespar-Versprechen mit Kaufpreiserstattung innerhalb der ersten zwölf Monate.

Ich finde vor allem den wiederaufladbaren Akku und die Verwaltung mehrerer Haushalte sinnvoll. Die Hardware entwickelt sich damit nachvollziehbar weiter, während einige der interessanteren Automationen weiterhin ein kostenpflichtiges Abo voraussetzen.

Smart Home · 3. September 2026

KI, Nanoleaf und TV-Sync: Philips Hue baut kräftig aus

Philips Hue erweitert sein System um KI-Automationen, neue TV-Sync-Lösungen, Nanoleaf-Support und zahlreiche Leuchten. Signify baut Philips Hue sowohl bei Software… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.
Fehler melden Kommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert. Bitte beachte unsere Netiquette.

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Deutscher Automarkt: Elektroautos legen erneut kräftig zu
03.09.26 · Mobilität
KI, Nanoleaf und TV-Sync: Philips Hue baut kräftig aus
03.09.26 · Smart Home
Home Assistant 2026.9: Dieses Update steckt voller praktischer Neuerungen
03.09.26 · Smart Home
Eine Rufnummer auf zwei iPhones: Apple macht es möglich
03.09.26 · Firmware und Updates
Homey Portal: Dieser neue Controller ersetzt den Griff zum Handy
02.09.26 · Smart Home
Anker kündigt großen Neustart der Marke an
03.09.26 · Marktgeschehen
RTL bringt erstmals KI-generierte Strafgericht-Folgen ins TV
03.09.26 · Unterhaltung
Bis zu 50 Prozent Rabatt: tink startet „Smart Home Tage“
02.09.26 · Smart Home
Polizei liest WhatsApp mit: Diese Methode kommt ohne Trojaner aus
03.09.26 · Dienste
Sonos Comeback: Zwei Ultra-Produkte und neue App und Software
01.09.26 · Audio
Du bist hier: tado
mobiFlip / Schnäppchen / tado° macht sein smartes Thermostat jetzt deutlich flacher