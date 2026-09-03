tado° macht sein smartes Thermostat jetzt deutlich flacher

Das Unternehmen tado° bringt das Smarte Thermostat X der 2. Generation mit flacherem Gehäuse, USB-C-Akku und neuen Funktionen.

Das neue Modell ist nur 17,8 mm tief und laut tado° damit das flachste smarte Thermostat auf dem Markt. Neu sind ein LED-Display mit interaktivem Lichtring sowie eine frei belegbare Taste. Matter und Thread werden weiterhin unterstützt.

Ein per USB-C aufladbarer Akku soll mit einer Ladung mehr als ein Jahr durchhalten. Das Thermostat eignet sich für Gasthermen, Wärmepumpen und Fußbodenheizungen.

tado° erweitert Hardware und Software

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

Starter-Kits kosten 179,99 beziehungsweise 199,99 Euro.

Das einzelne verkabelte Thermostat kostet 119,99 Euro.

AI Assist kostet 3,99 Euro monatlich oder 29,99 Euro jährlich.

Mehrere Wohnungen lassen sich jetzt über ein Konto verwalten.

AI Assist optimiert laut tado° unter anderem Ortsabhängige Steuerung, Fenster-Offen-Erkennung und Vorheizen. Der Hydraulische Abgleich wurde vom TÜV Rheinland zertifiziert. tado° nennt für seine Kunden eine durchschnittliche Heizkostenersparnis von 22 %. Zudem gilt für X-Produkte nun ein Energiespar-Versprechen mit Kaufpreiserstattung innerhalb der ersten zwölf Monate.

Ich finde vor allem den wiederaufladbaren Akku und die Verwaltung mehrerer Haushalte sinnvoll. Die Hardware entwickelt sich damit nachvollziehbar weiter, während einige der interessanteren Automationen weiterhin ein kostenpflichtiges Abo voraussetzen.

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