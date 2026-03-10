Schnäppchen

tado° Thermostate bei den Amazon Frühlingsangeboten reduziert

Autor-Bild
Von
Google News
|

Das Unternehmen tado° reduziert seine smarten Thermostate im Rahmen der Amazon Frühlingsangebote um bis zu 37 Prozent.

Die Rabattaktion richtet sich an Haushalte, die ihre Heizkosten in der kommenden Heizperiode senken möchten. Laut Unternehmensangaben können Nutzer mit den intelligenten Heizlösungen von tado° durchschnittlich rund 22 Prozent Heizkosten einsparen. Das Starterkit für das smarte Heizkörper-Thermostat X ist während der Aktion beispielsweise ab 129,99 Euro erhältlich.

Die Produkte ermöglichen eine automatisierte Heizungssteuerung über Zeitpläne und Sensoren. Dadurch sollen Räume nur dann beheizt werden, wenn sie tatsächlich genutzt werden. Das System lässt sich außerdem Raum für Raum erweitern, etwa mit zusätzlichen Thermostat-Dreierpacks.

Funktionen und Angebote der tado° Thermostat-Serie

Wichtige Funktionen im Überblick:

  • Intelligente Zeitpläne passen die Heizung an den Tagesablauf an
  • Abwesenheitserkennung senkt die Temperatur automatisch
  • Fenster-Offen-Erkennung verhindert unnötigen Energieverbrauch
  • Individuelle Steuerung der Raumtemperatur möglich

Zusätzlich bietet das Unternehmen optionale AI-Assist-Funktionen an. Diese kosten laut Unternehmensangaben 3,99 Euro pro Monat oder 29,99 Euro pro Jahr. Die Funktionen sollen etwa das Vorheizen vor der Ankunft oder adaptives Heizen ermöglichen, bei dem die Software das Aufheizverhalten einzelner Räume analysiert.

Zu den tado°-Angeboten bei Amazon →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert. Bitte beachte unsere Netiquette.

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Schnäppchen / tado° Thermostate bei den Amazon Frühlingsangeboten reduziert
Weitere Neuigkeiten
Neue Betrugsmasche: BaFin warnt vor falschem Trade Republic Support
in Fintech
Adobe erweitert Firefly und Photoshop um dialogorientierte KI
in Dienste
Play und Era: Sonos startet Comeback und kündigt neue Speaker an
in Audio
Resident Evil 9: Die Geschichte von Reqiuem geht offiziell weiter
in Gaming
Volkswagen kündigt massiven Stellenabbau an
in Mobilität
Porsche bestätigt neue Version des Elektro-Flaggschiffs
in Mobilität
Söder fordert „Hightech-Verbrenner“ und keiner weiß, was das sein soll
in Mobilität
Seat und Cupra: Diese Woche spricht man über die Zukunft
in Mobilität
Porsche in der Krise: Gewinn bricht komplett weg
in Mobilität
Audi Q4 Sportback E Tron Edition S Line
Neuer Audi Q4 e-tron für 2026 offiziell bestätigt
in Mobilität