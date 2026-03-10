tado° Thermostate bei den Amazon Frühlingsangeboten reduziert

Das Unternehmen tado° reduziert seine smarten Thermostate im Rahmen der Amazon Frühlingsangebote um bis zu 37 Prozent.

Die Rabattaktion richtet sich an Haushalte, die ihre Heizkosten in der kommenden Heizperiode senken möchten. Laut Unternehmensangaben können Nutzer mit den intelligenten Heizlösungen von tado° durchschnittlich rund 22 Prozent Heizkosten einsparen. Das Starterkit für das smarte Heizkörper-Thermostat X ist während der Aktion beispielsweise ab 129,99 Euro erhältlich.

Die Produkte ermöglichen eine automatisierte Heizungssteuerung über Zeitpläne und Sensoren. Dadurch sollen Räume nur dann beheizt werden, wenn sie tatsächlich genutzt werden. Das System lässt sich außerdem Raum für Raum erweitern, etwa mit zusätzlichen Thermostat-Dreierpacks.

Funktionen und Angebote der tado° Thermostat-Serie

Wichtige Funktionen im Überblick:

Intelligente Zeitpläne passen die Heizung an den Tagesablauf an

Abwesenheitserkennung senkt die Temperatur automatisch

Fenster-Offen-Erkennung verhindert unnötigen Energieverbrauch

Individuelle Steuerung der Raumtemperatur möglich

Zusätzlich bietet das Unternehmen optionale AI-Assist-Funktionen an. Diese kosten laut Unternehmensangaben 3,99 Euro pro Monat oder 29,99 Euro pro Jahr. Die Funktionen sollen etwa das Vorheizen vor der Ankunft oder adaptives Heizen ermöglichen, bei dem die Software das Aufheizverhalten einzelner Räume analysiert.

Zu den tado°-Angeboten bei Amazon →

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.